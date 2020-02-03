两确诊个案病源不明 病毒或在港社区蔓延

香港目前15宗武汉肺炎确诊个案中，有两宗确诊个案感染源头不明，响起社区爆发“警号”。

据香港《星岛日报》报道，卫生防护中心传染病处主任张竹君表示，两宗确诊个案潜伏期有长时间留于香港，故不排除为社区感染个案，希望市民有心理准备，新型肺炎有可能于社区蔓延。

张竹君昨天进一步交代第14宗确诊个案的80岁男病人的外游史，称他上月10日曾到访深圳几小时，17日至25日曾与两名女儿乘搭早上9时15分航班到日本，但暂时未知航班资料。而患者于上月20日于横滨乘坐邮轮"钻石公主号"，也曾在游轮上游泳。上月25日有130人在启德游轮码头上岸，当中86人为香港居民。由于游轮乘客可在船中自由活动，故难以判断何人为密切接触者，目前卫生防护中心只有游轮的旅客名单，没有他们的联络方法，呼吁有关旅客与防护中心联络。

张竹君说，由于患者上月19日开始咳嗽，30日开始发烧，故推断其于23日发病。他除外游外，其余时间大多与太太在家附近散步买菜，也曾经去复诊，故不排除为香港社区感染个案。而连同第12宗居于青衣的确诊个案，香港目前有两宗确诊个案病源不清晰，张竹君认为，这或许意味社会上部分人可能已受感染，却没有明显病症，直言公众要有心理准备，病毒有机会在社区蔓延。

中文大学呼吸科讲座教授许树昌认为，市民暂时毋须过分恐慌，因两个确诊个案的接触史均复杂，故不能排除于外地感染病毒。若香港出现数宗未有出境、也未与确诊病患者有紧密接触，则可以明确证明病毒已于香港落地生根。

至于第14宗确诊个案曾在游轮上游泳，感染及传染病专科医生曾祈殷表示，暂未有研究指出病毒可经水传染，但因新型肺炎主要传播途径为飞沬传播，而泳池应会有消毒及加入氯气，故认为水中传染风险不大。