查看武汉肺炎最新报道

中国按一倍以上规模增产口罩 疫情后过剩政府收储

发布 / 2020年2月3日 11:26 AM

更新 / 2020年2月3日 12:25 PM

中国国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制新闻今天召开发布会。（视频截图）

字体大小:

中国国家发展改革委副主任连维良今天（3日）说，中国在口罩供应方面正全力以赴、日夜兼程增产扩能，政府在疫情后将收储富余产量，企业无需担心产能过剩的问题，只要符合标准，企业可以开足马力组织生产。

连维良在国新办新闻发布会上回答《联合早报》记者的提问时说，国家发改委现在正配合工信部协调医用口罩的问题，这两天协调到的资源是前一段提供资源的两倍以上。

连维良以医用N95口罩为例指出，现在各方面汇总的需求很大，中国到昨天晚上已经按一倍以上的规模组织了产能，准备了原料，并且启动增产增供。

在使用方面，连维良说科学使用、合理使用也至关重要，并呼吁要按需使用，按功能使用，避免过度使用，特别是一般的防护，不要挤占宝贵的医用资源。

中国工业和信息化部总工程师田玉龙也说，中国的口罩总体产能是每天2000多万只，这个产能也是全球最大的，但至于N95和医用外科口罩，从总体来看，产能还需要一定时间恢复。

田玉龙说，湖北物资告急的问题已经得到了大大缓解，中国官方将之定义为，目前属于“紧平衡”的状态，物资供应正在复工复产，但需要一点时间。

田玉龙也强调，湖北产能恢复得也非常快，特别是在医用防护服、护目镜等医疗物资上，湖北的产能已经回升。他解释，湖北是中国医用物资的重要生产基地，所以湖北的产能恢复，大大缓解前线的医用物资紧缺问题。

田玉龙还说到，中国卫生系统和医院目前是从企业直接采购核酸检测试剂，理论上讲应该是没有保供的问题，但因前期的时间、复产的问题而出现一些小困难，不过产能从目前来看已经恢复。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

网友评论

你错过了吗？
【关注】武汉肺炎
【不可不知】守护你我他，勿传假信息
期待你的关注及参与