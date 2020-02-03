中国按一倍以上规模增产口罩 疫情后过剩政府收储

中国国家发展改革委副主任连维良今天（3日）说，中国在口罩供应方面正全力以赴、日夜兼程增产扩能，政府在疫情后将收储富余产量，企业无需担心产能过剩的问题，只要符合标准，企业可以开足马力组织生产。

连维良在国新办新闻发布会上回答《联合早报》记者的提问时说，国家发改委现在正配合工信部协调医用口罩的问题，这两天协调到的资源是前一段提供资源的两倍以上。

连维良以医用N95口罩为例指出，现在各方面汇总的需求很大，中国到昨天晚上已经按一倍以上的规模组织了产能，准备了原料，并且启动增产增供。

在使用方面，连维良说科学使用、合理使用也至关重要，并呼吁要按需使用，按功能使用，避免过度使用，特别是一般的防护，不要挤占宝贵的医用资源。

中国工业和信息化部总工程师田玉龙也说，中国的口罩总体产能是每天2000多万只，这个产能也是全球最大的，但至于N95和医用外科口罩，从总体来看，产能还需要一定时间恢复。

田玉龙说，湖北物资告急的问题已经得到了大大缓解，中国官方将之定义为，目前属于“紧平衡”的状态，物资供应正在复工复产，但需要一点时间。

田玉龙也强调，湖北产能恢复得也非常快，特别是在医用防护服、护目镜等医疗物资上，湖北的产能已经回升。他解释，湖北是中国医用物资的重要生产基地，所以湖北的产能恢复，大大缓解前线的医用物资紧缺问题。

田玉龙还说到，中国卫生系统和医院目前是从企业直接采购核酸检测试剂，理论上讲应该是没有保供的问题，但因前期的时间、复产的问题而出现一些小困难，不过产能从目前来看已经恢复。