中国发改委副主任：新型肺炎疫情不会改变中国经济长期向好基本面

中国国家发展改革委副主任连维良今天（3日）说，新型肺炎疫情的影响是阶段性且暂时性的，也不会改变中国经济长期向好的基本面。

据中国《人民日报》报道，连维良在国务院新闻办举行的新闻发布会上说，不少人拿2003年沙斯对当时经济的影响来推算此次疫情的影响，但中国现阶段的经济实力、物质基础和应对突发事件的能力，都是比当时明显增强的。

连维良也说，中国完全有能力、有信心打赢疫情防控的阻击战，也完全有能力、有信心把疫情影响降到最低，目前的当务之急还是集中精力，让疫情的拐点尽快到来，尽早恢复生产生活。