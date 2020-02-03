港截至中午约2400医护人员罢工

香港医管局员工阵线表示，截至中午12时，已有约2400名医护人员参与罢工。

综合《明报》、香港电台等报道，医管局员工阵线主席余慧明称，截至早上10时40分，香港七个医院联网有逾1000人参与签到，并预计今天会有3000名医护人员参与罢工。同时，她也斥责医管局作为资方，没有准备足够医疗装备予前线医护人员。

发起罢工的医管局员工阵线，早前因不满特区政府不全面封闭香港往来中国大陆之间的关卡，决定从今天开始起罢工。医管局员工阵线于去年12月成立，被视为支持香港反修例的工会。

有参与罢工的医护人员受访时说，她任职的整个部门有一半员工参与罢工，不过已事先向上司报告罢工人数；任职精神料职业治疗师约18年的徐先生，则斥责港府防疫工作欠佳，导致医护人员承受极大压力，并指出若现今不果断封闭关卡，香港恐怕会出现社区爆发。

截止周日，香港共有15宗武汉肺炎确诊个案，其中八人都是中国大陆居民，其余大都是曾经到访过武汉的香港人或怀疑本地感染的香港人。

为避免引发武汉肺炎的病毒从中国大陆传入香港，特首林郑月娥上周宣布将会局部封关，包括关闭高铁香港段西九龙站、红磡站、沙头角、文锦渡、屯门客运码头等口岸。加上取消个人游签注及赴香港观光团等，预计可减少约八成大陆人入境。此外，中国政府也宣布暂停签发大陆居民前往香港和澳门的签注。