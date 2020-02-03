中国国家卫健委：儿童和孕妇是易感人群

中国国家卫健委发布通知称，儿童和孕产妇是新型冠状病毒感染的肺炎的易感人群。

据北京日报客户端消息，通知除了明确儿童和孕产妇是武汉肺炎的易感人群，也建议儿童应尽量避免外出、不到人员密集和空间密闭的场所，以及确需外出的要正确佩戴口罩等；家长要教会儿童正确洗手方法，督促儿童勤洗手、不乱摸，适度运动，合理膳食，充足睡眠，帮助儿童养成良好的卫生习惯。

通知也强调，对出现发热、乏力、干咳等症状且有流行病学史的孕产妇，要指导其及时到发热门诊就诊。各地要按照相关要求在有条件的助产机构设置发热门诊，指定综合救治能力强的医疗机构作为定点医院，为疑似和确诊孕产妇提供疾病救治和安全助产服务，确保母婴安全。

在基层医疗卫生机构儿童疫情防控方面，通知称要将来自疫情发生地区、外地返回居住地的儿童作为重点人群，加强发热和症状监测。同时，指导家长和儿童科学认识和预防疾病，增强防控意识，提高防护能力。

此外，各地新型冠状病毒感染的肺炎救治专家组成员中要有一定数量的儿科医生，参与患儿救治，并对基层防治工作进行指导。妇幼保健机构要分区域设置普通儿童就诊门诊和发热门诊（诊室），诊疗中一旦发现疑似病例，应当立即转诊到具备有效隔离条件和防护条件的定点医疗机构隔离治疗。

