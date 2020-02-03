中国12月份服务贸易逆差环比增13.6%

中国国家外汇管理局今天公布，12月服务贸易逆差209亿元（美元，下同，286亿新元），逆差额较上月的184亿元增长13.6%；当月货物与服贸顺差283亿元，较上月的228亿元增长24.1%。

据路透社报道，外管局数据显示，12月货物贸易顺差492亿元，环比增19.4%，上月为顺差412亿元。12月旅行差额为逆差188亿元，占服务贸易逆差比重为90%；运输差额为逆差52亿元，占服贸逆差比重为24.9%。

此外，中国2019年全年服务贸易逆差则为2千597亿元，同期货贸累计顺差4千823亿元。