港医管局称大量医护员缺勤 部分紧急服务受影响

不满港府没有全面“封关”，香港医护人员工会“医管局员工阵线”今日进入第二阶段罢工。医管局表示，今日公立医院大量医护人员缺勤，部分紧急服务受严重影响。

据香港电台网站报道，“医管局员工阵线”副主席罗卓尧表示，预计今日会有近9000人全面罢工，并称昨日和医管局行政总裁高拔陞会面感到失望，高拔陞未能作出回应，也未能承诺和员工站在一起。

罗卓尧还说，港府昨日公布的关口措施仍然会有数以万计旅客能过境，对防疫不乐观，应该每人入境时都要隔离，才能应对疫情。他为影响病人服务向病人致歉，希望政府尽快回应诉求。

医管局则表示，由于今日公立医院有大量医护人员缺勤，部分紧急服务受到严重影响。其中各家公立医院急症室目前只能集中人手提供紧急服务，呼吁病情轻微的病人前往私家医院或诊所。

医管局呼吁所有缺勤医护人员，以病人福祉为大前提，尽快返回工作岗位，为病人提供所需服务。

医管局联网服务总监杨谛冈称，今早的情况非常严重，对此感到忧虑，急症室有100名以上的员工缺勤，使得急症室只能处理危殆及紧急个案，希望市民谅解。

他说，昨日由急症室收入内科病房的病人与平日基本一样，内科病房的工作没有减少，如有同事不上班，在防感染工作方面会很严峻，呼吁内科病房的同事返回工作岗位。

他还说，新生婴儿的病房也受影响，病房需要专门的护士，病房工作分为三班，希望同事可以返回工作岗位，否则上一班无法下班。另外，在肿瘤科有100名护士未上班，很多癌症手术室没开，将影响癌症病人排队进行手术。