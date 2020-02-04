上海出台政策为企业减压 包括可延长社会保险缴费期等

面对肺炎疫情超预期的冲击，大多数企业面临的经营压力持续加大。上海周一公布了一系列举措，包括实施失业保险稳岗返还政策、推迟调整社保缴费基数、可延长社会保险缴费期等，为企业减压。

据路透社报道，上海市人社局副局长费予清在新闻发布会上表示，为切实做好疫情防控工作，减轻企业负担，市人社局会同市医保局、市财政局等相关部门，共同研究出台了上海市企业减负的相关政策。

具体政策包括：

一、实施失业保险稳岗返还政策。为切实减轻疫情对企业生产、经营的影响，2020年将继续对不裁员、少减员、符合条件的用人单位返还单位及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额的50%。该项政策实施后，预计2020年将会有约14万家用人单位受益，减负约26亿元人民币。

二、推迟调整社保缴费基数。从今年起将上海市职工社会保险缴费年度(含职工医保年度)的起止日期调整为当年7月1日至次年6月30日，推迟三个月（2019年职工社会保险缴费年度顺延至2020年7月1日）。据测算，预计当年度将为上海市企业减轻社保缴费负担101亿元。其中，企业养老保险基金约为64亿元，医疗保险含生育保险基金约33.4亿元。

三、可延长社会保险缴费期。因受疫情影响，对社会保险参保单位、灵活就业人员和城乡居民未能按时办理参保登记、缴纳社会保险费等业务的，允许其在疫情结束后补办。参保单位逾期缴纳社会保险费的，在向社保经办机构报备后，不收取滞纳金，不影响参保职工个人权益记录，相关补缴手续可在疫情解除后三个月内完成。

四、实施培训费补贴政策。对受疫情影响的各类企业，对在停工期间组织职工（含在企业工作的劳务派遣人员）参加各类线上职业培训的，纳入各区地方教育附加专项资金补贴企业职工培训范围，按实际培训费用享受95%的补贴。平台企业（电商企业）以及新业态企业可参照执行。