澳门宣布赌场停运半个月

随着新型冠状病毒肺炎（简称新冠肺炎）疫情扩散，澳门行政长官贺一诚今天宣布，暂停所有博彩活动半个月，并呼吁所有澳门民众不要在外行动。

综合港媒报道，贺一诚除了宣布上述消息，也表示澳门政府的基本服务都会停止，只保留紧急服务，而公务员会继续在家工作。截至今天中午，澳门共确诊10例感染新冠肺炎个案。

贺一诚表示，他曾与中国著名呼吸病学专家钟南山通话讨论肺炎疫情，并引述钟南山称未来两周是关键，而最好的措施是留在家中。同时，贺一诚也强调，若澳门爆发疫情，伤害会更大，希望澳门民众体谅政府的措施。

贺一诚还说，澳门不会封关，因为会导致所有大陆人及澳门人不能进出，城市内部运作包括鲜活粮食供应、城市清洁等都会受影响。在暂停赌场运作半个月后，会再观察人流和社会运作情况，再作下一步调整。

据报道，贺一诚宣布暂停澳门所有博彩活动半个月后，香港股市濠赌股即马上下跌：新濠国际发展跌2.69%；美高梅中国跌3.65%；永利澳门跌2.62%；金沙中国跌3.29%。

澳门1月22日出现首起新冠肺炎确诊病例后，贺一诚隔天（23日）随即宣布一系列防疫措施，包括延迟当地中小学春节假期后的复课日期、订购口罩让澳门居民配给购买、授权边检人员拒绝发热的旅客出入境等。

其后他也在1月27日宣布，澳门政府规定任何来自湖北或14天内曾到湖北的非澳门居民入境时，必须出示医生证明他们没有感染新冠肺炎。

据中国国家卫健委消息，中国大陆境内昨天（2月3日）新增新冠肺炎确诊病例3235例例，累计确诊病例20438例。新增死亡病例64例，累计425例，死亡人数已经超过沙斯（SARS）时期中国大陆的349例。