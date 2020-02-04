珠海香洲区暂停餐饮企业运营 禁顾客现场就餐

新冠肺炎疫情持续蔓延，中国多个城市已发布“禁足令”，这类防控措施令餐饮行业举步维艰。珠海市香洲区昨天（2月3日）发布通告，要求区内所有餐饮服务单位暂停营业，禁止顾客现场就餐。

据南方网报道，珠海市香洲区市场监督管理局昨天发布《关于进一步加强餐饮服务单位疫情防控工作的通告》，要求全区所有酒吧、烧烤店、咖啡馆、茶楼、农庄等非群众日常生活必需的餐饮服务单位暂停营业；其他餐饮服务单位一律禁止提供现场就餐（堂食、桌餐），应采取外卖或打包外带的方式提供餐饮服务。

此前，中国多地都发生了因聚餐导致的新冠肺炎感染案例。

另据财新网报道，1月28日，广东省发布《餐饮服务业新型冠状病毒感染的肺炎预防控制指引》（下称《指引》），要求在疫情防控解除前，餐饮服务经营单位不得接待大规模聚餐活动。《指引》并未提出餐饮门店暂停营业或杜绝客人现场就餐。珠海市这一要求是在《指引》基础上进一步升级。

广东省内，茂名市也在2月3日晚发布了与珠海内容基本相同的通告。

春节返工潮临近，各地政府面临严峻形势，防控压力正向服务行业传导。广东省餐饮服务行业协会近日开展问卷调查。该协会昨天发布消息称，收到有效问卷550份，春节期间30%的餐饮企业营收同比下降五成以上，其中30%的企业收入几乎为零。

广东省餐饮服务行业协会呼吁企业与员工协商，在困难时期采取调整薪酬、轮岗轮休等措施降低企业成本，尽量不裁员或少裁员。该协会还预计，如客流、现金流严重不足等困难不能缓解，餐饮行业将在一到两个月内爆发闭店潮。