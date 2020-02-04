湖北省红十字会三名领导被问责

针对湖北省红十字会早前在捐赠款物接收分配中效率低下的问题，该省红十字会三名干部被问责。其中，湖北省红十字会专职副会长张钦被免职，党组书记、常务副会长高勤被党内警告，党组成员陈波党内严重警告、政务记大过。

据湖北省纪委监委网站消息，湖北省纪委监委近期经过调查，发现湖北省红十字会有关领导和干部在疫情防控期间接收和分配捐赠款物工作中存在不担当不作为、违反“三重一大”规定、信息公开错误等失职失责问题，依据规定，决定免去张钦省红十字会党组成员、专职副会长职务。

同时，给予湖北省红十字会党组成员陈波党内严重警告、政务记大过处分；给予湖北省红十字会党组书记、常务副会长高勤党内警告处分。湖北省红十字会其他责任人员则按照干部管理权限由有关党组织依纪依规处理。

武汉肺炎疫情爆发后，大量社会捐赠涌入武汉和湖北，但当地医疗机构物资一直紧缺，有一线医务人员甚至得手工制作口罩、以垃圾袋做防护服。有媒体曝光，武汉红十字会物资接受仓库中，各种物资堆积如山，但前来领取的医生却因为“手续问题”，无法领到急需物资。

武汉红十字会则回应说，由于大量捐赠涌入，武汉红十字会人力不足，无法保证高效迅速发放；此外，并非所有捐赠物资都能在医疗一线使用，因此无法派发给医院，达到医疗使用标准且急需的物资还是不够。