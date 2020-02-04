春运25天中国发送旅客比去年降三成

2020年中国春运已经进入第25天，据中国交通运输部数据，受新型冠状病毒感染肺炎疫情防控影响，春运前二十五日(1月10日-2月3日)，全国铁路、道路、水路、民航共累计发送旅客12.96亿人次，比去年同期下降30.3%。

据澎湃新闻报道，2月3日(春运第二十五天，阴历正月初十)全国铁路、道路、水路、民航共发送旅客1192.8万人次，比去年春运同日下降86.6%。其中铁路发送旅客159.6万人次，下降86.1%；道路发送旅客992万人次，下降86.7%；水路发送旅客7.20 万人次，下降93.4%；民航发送旅客34.0万人次，下降81.6%。

春运前二十五日(1月10日-2月3日)，全国铁路发送旅客1.94亿人次，下降21.2%；道路发送旅客10.51亿人次，下降31.8%；水路发送旅客1609.4万人次，下降41.6%；民航发送旅客3516.0万人次，下降22.5%。

中国交通运输部、国家发展改革委、国家卫生健康委、国家铁路局、中国民航局、国家邮政局和国家铁路集团联合印发《中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组关于做好春节后错峰返程加强疫情防控工作的通知》，从八大方面部署了18项细化实化举措，统筹做好春节后错峰返程疫情防控和交通运输保障工作。

多部门明确，对湖北省以外的其他地区，在坚持做好疫情防控工作的前提下，应结合复工开学时间安排，有序逐渐恢复已暂停运营的交通运输服务；不得禁止其他地区交通运输工具通行。城市、城际公交暂停运营期间，要为医生、公共服务人员、老弱病残幼等各类重点人员提供必要的出行保障。

同时，中国交通部等指出，要加强务工人员、学生等重点人员运输保障。各地市、县级交通运输部门要会同教育、工业和信息化、人力资源社会保障、农业农村、卫生健康等部门和乡镇政府，建立联动机制，摸清务工人员、学生等群体集中返程出行需求，开展定制化运营，切实保证农民工、学生等群体出行顺畅。



