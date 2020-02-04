武汉新增三定点院区 集中收治千名重症患者

湖北武汉将开设新的新冠肺炎重症患者集中收治定点医院，计划收治1000名重症患者。

据《新京报》报道，中国国家卫健委今天召开新闻发布会，介绍新型冠状病毒感染的肺炎重症患者医疗救治和科研攻关有关情况。

国家卫健委医政医管局副局长焦雅辉介绍，国家卫健委要求湖北坚决贯彻“四集中”原则，立即增加重症病例定点医院的数量，加强重症患者救治力量配备，尽最大努力提高重症救治成功率，降低病死率。

国家卫健委还印发了武汉市新型冠状病毒感染的肺炎重症危重症患者集中救治管理、后勤保障工作相关意见，指导武汉市将重症、危重症患者向新开的重症定点医院转运集中。

武汉将开设新的重症患者集中收治定点医院，在原有的金银潭医院、武汉市肺科医院、武汉大学中南医院这三家重症集中收治医院的基础上，新开设了华中科技大学同济医学院附属协和医院西院区、同济医院中法新城院区和武汉大学人民医院东院区，计划收治1000名重症患者。

同时，从全国调集医疗资源支援武汉重症患者医疗救治工作。国家卫健委还组建了部分委属委管综合医院的重症患者救治管理团队，由16家医院的院长或书记带队，随时可以驰援湖北。

此外，建立院士团队巡查制度。钟南山院士团队、李兰娟院士团队、王晨院士团队对武汉市定点医院重症患者救治进行巡诊，评估患者病情和治疗方案，评估需要转诊集中收治的患者，确保重症患者科学救治。