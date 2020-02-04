中国三大政策银行将发疫情专题债 国开行提前至周三发行拔头筹

新型冠状病毒感染的肺炎疫情扩散之际，中国三大政策性银行近日将发行应对疫情专题债券。除中国农业发展银行稍早已公告将增发一年期债并将资金用途调整为应对疫情专题债券外，据多位消息人士透露，中国国家开发银行和进出口银行亦计划发行此类应对疫情的专题债券。

路透社引述消息人士透露，中国国家开发银行最初定于本周四（2月6日）招标新发行一年期“战疫专题”金融债，不过稍后将发行日期提前到了本周三（2月5日）上午，早于中国农业发展银行计划的发行时间。

消息人士并称，中国国家开发银行该一年期专题债券规模至多80亿元（人民币，下同，约16亿新元）；首场招标结束后并将发行不超过62.5亿元的柜台债。

“从名称看应该是应对这次武汉疫情的，而且代码120（2002120），中国医疗急救电话......刚刚通知的调整了发行时间，可能是为了争个第一吧。”

另一消息人士表示，该一年期专题债资金将用于应对与新型肺炎疫情相关的工作。这名消息人士还称，中国国家开发银行同时发行的还有10年期金融债，为190215券的增发债，规模亦为不超过80亿元。

中国农业发展银行早前曾发布公告称，其将于周三下午招标增发一年期和10年期金融债，其中一年期为农发行今年第一期金融债第二次增发，所募集资金将用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关的重要医用物资和重要生活物资的生产经营和供应保障领域的贷款投放。

路透社暂未联系到中国三大政策性银行对上述消息予以置评。

为应对疫情对市场流动性的影响，中国央行公开市场周二净投放规模扩至4000亿元，春节后连两日累计净投放5500亿元。

中国央行最新表态也指出，公开市场连两日1.7万亿元的逆回购操作规模，充分显示央行稳定市场预期、提振市场信心的决心。