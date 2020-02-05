消息：随着疫情冲击扩大 中国拟出台更多措施稳经济

路透社引述多位中国政策消息人士指出，2019新型冠状病毒（简称新冠病毒）疫情预料将重创中国第一季经济增长，决策当局正在拟定支撑经济措施。

中国2020年经济增长原定目标为6%左右，许多民间经济学家认为这远超出中国能力所及。消息人士表示，中国当局正在讨论是否下修这个目标。

截至2月4日24时，新冠病毒死亡病例已有490例，经济增长面临的风险日益升高，这些参与中国政府内部政策讨论的消息人士表示，中国央行2月20日料将调降指标贷款利率--贷款市场报价利率(LPR)，并在未来几周调降银行准备金率。

一位政策圈人士称：“目前货币政策正在放松，但央行将采取步步渐进方式，并观察病毒疫情形势。”

中国央行本周已经向金融体系注入数千亿美元的资金，努力恢复投资者信心。过去两天，央行通过公开市场操作注入了1.7万亿元人民币（3400亿新元)。

根据政策内部人士，为了将失业降至最低，中国领导人可能会批准增加支出、减税和对受病毒疫情打击行业提供补贴，同时进一步放松货币政策，以刺激银行放贷并降低企业借贷成本。

一位给政府提供咨询的匿名消息人士称：“我们有政策储备，将加大对经济的政策支持力度。最紧迫的任务是控制住疫情。”

他们表示，支持措施将集中于零售、餐饮、物流、交通和旅游等行业，这些行业可能受到重创，尤其容易造成失业。

了解政策的内部人士说，政府支出增加可能会将年度预算赤字相对比率从2019年的2.8%提高到今年的3%，地方政府可能将被允许发行更多债券来为基础设施项目筹资。

知情人士说，鉴于疫情导致某些地区假期延长，已经影响了工厂和投资活动，决策者认为现阶段有针对性的措施比无限制的信贷放松更为有效。

在中国许多地区，包括山东省以及苏州和上海等城市，农历新年假期实际已延长了10天，同时交通网络也受到限制以遏制肺炎疫情扩散。40多家外国航空公司已暂停飞往中国的航班。

对此，其中一位内部人士说：“有必要加强对经济的政策支持，但现阶段我们不需要采取强力的刺激措施。”