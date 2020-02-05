北京提“负面影响” 印尼不停止进口中国食品

（早报讯）印度尼西亚废除为防备新型冠状病毒传播而禁止进口中国食品的计划，此前，北京方面警告，此类措施对印尼的投资和经济会有“负面影响”。

彭博社报道，经济统筹部长艾尔朗加（Airlangga Hartarto）周二在茂物参加内阁会议后告诉记者，政府将只禁止从中国进口活体动物，而包括大蒜和水果在内的食物将继续照常运输。

此前一天，贸易部长阿古斯(Agus Suparmanto)宣布，印尼将停止进口中国食品和饮料以防冠状病毒传播。印尼总统佐科还命令暂时停止与中国大陆之间的直航，并暂停对中国公民发放落地签证。

印尼对这次疫情的响应引起北京的强烈反应。《雅加达邮报》报道，中国驻印尼大使肖千呼吁印尼不要采取过度举措，以免影响正常的经贸、投资和人员往来。

艾尔朗加说，“我们将继续监测冠状病毒及其对贸易、投资和旅游业的直接和间接影响。接下来一个月我们将密切关注。”他说，印尼将确保所有预防措施都符合世界卫生组织的全球卫生协议。

艾尔朗加说，印尼将向目前在该国的中国工人和游客提供为期一个月的签证延期。内阁秘书处在一份声明中说，政府还在为旅游业制定应急措施，尤其是中国游客热衷的峇厘岛和北苏拉威西岛。

彭博汇总的数据显示，2018年中国是印尼最大的贸易伙伴，双边贸易额达796亿美元（1091.16亿新元）。印尼从中国进口青葱、水果和包装食品。