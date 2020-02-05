武汉曾办万人宴的社区有居民发热

曾举办过万人宴的武汉百步亭社区，被曝出有居民发热。中国媒体昨天从百步亭社区中心获悉，由于部分居民出现发热症状，该社区已对外公布一批发热门栋。

武汉虽然自去年12月起就爆发新冠疫情，但当地的百步亭社区在1月中旬还举行万人宴；武汉市长周先旺早前接受央视访问时说，之所以继续举办这个活动，是基于疫情传播是对人与人之间有限性传播的这个判断。他随后承认自己对此事的预警不够。

《新京报》昨天获取的一份聊天截图显示，武汉百步亭社区内的安居苑、百合苑等小区均公布了一批发热门栋。这项消息也得到百步亭花园社区服务中心的工作人员证实。

不过，上述工作人员被问及社区居民出现发热是否与此前的万家宴有关系时，他则回应称“不清楚，不好联系”。他强调，虽然目前社区居民有出现发热症状，但没有确诊新冠病毒病例。“如果家里有发热的人，首先要找居委会登记，会按照程序安排，看是普通发热还是新冠病毒。”

他还解释称，若一栋楼中的一个单元有发热病人，则此单元为发热门栋。

《新京报》引述一名不愿意透露姓名的免疫学专家表示，万人宴于1月18日举行，至今已经超过两周潜伏期，如果那时出现疫情，影响应该已经过去了。“目前有发热症状的，有可能是后期接触了新冠肺炎的病人。”

据中国国家卫健委消息，中国大陆境内昨天（2月4日）新增新冠疫情确诊病例3887例例，累计确诊病例24324例。新增死亡病例65例，累计490例，死亡人数已经超过沙斯（SARS）时期中国大陆的349例。

