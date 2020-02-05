欧盟出台5G网安工具箱 华为:不怕高标准怕没标准

华为驻欧盟机构首席代表刘康昨天回应欧盟刚刚出台的5G网络安全工具箱，表示欢迎这份指导性文件不针对任何特定供应商或国家，同时华为“不怕高标准，就怕没标准”，希望欧盟成员国在甄别“高风险”供应商时遵循客观、透明和可量化标准。

据中新社报道，当地时间4日晚，华为在布鲁塞尔举行招待会庆祝华为进军欧洲市场20周年，刘康受访时表示，1月29日欧盟出台5G网络安全工具箱后，无论文件本身还是欧盟领导层都强调工具箱不针对任何特定供应商或国家，华为对这种“非歧视”态度表示欢迎。

刘康说，当前由于5G网络的重要性，“也可能因为华为来自中国”，很多非技术因素正在干扰相关政策决定，此时欧盟针对所有供应商发布5G网络安全工具箱，进而指导成员国去管理网络安全威胁，华为认为十分重要。

在欧盟5G网络安全工具箱中，有关对“高风险”供应商设限的内容备受外界关注。刘康对此表示，华为理解欧盟意在强化其“数字主权”，就欧盟认定的重要敏感资产加强对供应商的管理，目前华为倾向于不过度解读此事，不认为“高风险”供应商是专门针对华为。

另一方面，刘康表示，华为进军欧洲市场20年来，一大经验就是遵从当地法律，以合法合规经营的确定性应对国际政治的不确定性，可谓“不怕高标准，就怕没标准”，因此华为乐见工具箱对所有厂家提出的高标准，如果欧盟成员国在甄别“高风险”供应商时遵循客观、透明和可量化标准，“我们一点问题都没有”。