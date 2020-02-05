深圳一社区拟对湖北籍居民停水 街道办要求撤通知并道歉

深圳市宝安区沙井街道东塘社区近期因发布通知称，将对湖北省籍居民暂停用水而引发争议。不过，沙井街道办事处已要求该社区立即撤下通知，并向湖北省籍居民道歉。

据《南方都市报》报道，该通知内容称，鉴于目前新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势，将对湖北籍的居民暂停用水，“凡是湖北籍或与湖北籍的居民朋友们有接触、来往过的居民，在返深后到社区工作站进行登记，做好相关健康监测，并同时恢复用水功能”。这项通知于上周日（2日）发布。

这项通知经网络曝光后引起许多争议。有网友质疑该做法并不妥当，因为强制停水太过武断，缺少人文关怀；但也有网友称赞该举措为特殊时期的特殊处理方式，“非常时期必须硬核，这是个结合现实生活比较可行的方法”。

对此，东塘社区工作人员表示，上述通知的初衷是为防止湖北籍返深居民不主动申报登记，“只要（他们）进行申报，就会恢复用水，如果有特殊情况还会进一步处理。”

沙井街道工作人员表示，已要求东塘社区撤下有关通知，并向湖北省籍居民道歉。同时，要求沙井街道21个社区举一反三，在开展新冠疫情防控工作时，注意文字和口头表述。

据了解，东塘社区已于昨天（4日）重新张贴了新的通告；更新后的通告内容显示，已无暂停用水的举措。

