中国拒绝柬埔寨首相赴武汉访问

尽管武汉新冠疫情正在扩散，但柬埔寨首相洪森前天（3日）说，如果中国政府同意，他将前往武汉探望柬埔寨留学生。不过，柬埔寨外交部昨天表示，洪森此次访问已无法成行，原因是武汉正忙于对抗疫情，无暇安排洪森的行程。

《环球时报》引述《柬中时报》报道称，洪森前天在韩国访问时，在一个柬埔寨社区与在韩留学的柬埔寨学生及柬公民举行座谈时表示，若中国政府同意，他将在结束对韩国的访问后，率领政府代表团前往武汉，慰问当地柬埔寨留学生。

一位匿名的柬埔寨外交部官员昨天也向《环球时报》证实，该国外交部正与中国政府协调洪森的访问。“我们现在只能跟你说，我们正在跟中国政府协调，还没有确定是什么样的结果。”

不过，路透社昨晚引述柬埔寨外交部发言人坤恩（Koy Kuong）说，洪森此次武汉访问已无法成行，主要是因为武汉正忙于对抗新冠疫情，因此没时间安排洪森的行程。坤恩还说，中国给洪森提供了访问北京的机会，不过最后洪森还是选择直接飞回柬埔寨。

这已不是洪森在新冠疫情爆发后第一次表达对中国的支持了。1月30日，洪森在柬埔寨总理府召开新闻发布会时表示，在新冠病毒肆虐中国的时期，柬埔寨不会背弃中国，并愿意在这非常时期与中国政府和人民患难与共。

据中国国家卫健委消息，中国大陆境内昨天（2月4日）新增新冠疫情确诊病例3887例，累计确诊病例24324例。新增死亡病例65例，累计490例，死亡人数已经超过沙斯（SARS）时期中国大陆的349例。

