国台办：大陆已向台湾通报疫情信息36次

尽管台湾政府多次表示无法获取有关新冠疫情的资讯，但中国大陆国台办发言人马晓光今天表示，截至2月4日，大陆一共向台湾通报疫情信息36次。

据《新京报》报道，马晓光今天表示，新冠疫情发生后，国台办和有关省市对台工作机构成立了疫情防控工作领导小组，以及时了解台胞台企及台资企业协会的需求和困难。目前，在大陆台胞确诊三例，疑似病例两例，均已及时安排就医治疗。

马晓光强调，在这次防疫工作中，大陆方面从开始就本着高度重视两岸同胞健康福祉的精神，与台湾有关方面保持沟通，并一直及时通报信息，提供相关资料。截至2月4日，大陆一共向台湾通报疫情信息36次，台湾则向大陆通报15次。

马晓光表示，疫情防控是当前工作的重中之重，有关方面将继续保持两岸防疫工作的信息通报等沟通协调。根据疫情防控需要，对春节假期后从台湾返回大陆工作、学习的台胞，加强疫情防控宣导；以及对恢复生产的台资企业，积极提供服务，确保疫情防控工作和生产经营活动正常有序开展。

马晓光说，患难与共、守望相助是中华民族的传统美德，两岸同胞是血浓于水的骨肉兄弟，是命运共同体。无论是大陆各地政府与民众对当地台胞的关心照顾，还是岛内社会各界支持大陆抗击疫情、台胞台企主动捐款捐物表达爱心，都彰显了血浓于水的同胞情谊、两岸一家亲的骨肉亲情。

台湾政府早前曾多次表示，由于不是世界卫生组织会员，台湾无法获取最新新冠疫情信息，因此影响台湾与各国防疫的合作以及台湾民众的健康人权。