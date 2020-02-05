患者瞒病情致68名医护人员隔离 警方立案

新型冠状病毒疫情肆虐，但山东一名感染者却故意隐瞒接触史，致68名医护人员隔离。当地警方已对该患者立案侦查。

据澎湃新闻报道，山东潍坊市公安机关今天（2月5日）通报称，2020年2月3日，潍坊市公安局奎文分局依法对故意隐瞒旅行史和接触史的新型冠状病毒感染的肺炎患者张某芳立案侦查。

经警方侦查，潍坊市经济开发区某某花园小区居民张某芳，于2020年1月17日至20日离潍外出赴安徽省蚌埠市，返回途中曾聚餐。1月21日，因咳嗽、头疼就诊于某某附属医院。2月2日，经核酸检测，结果为阳性，经专家组评估，确认为新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例。

潍坊市卫健委前天（3日）公告称，2020年2月2日，该市新增三例确诊病例。其中，45岁的张某某有外地三天旅行史，个人隐匿。

公告中提到的张某某就是潍坊市公安机关发布通报中的张某芳。

警方通报透露，张某芳在返回潍坊后，拒不配合当地社区调查，就医时面对大夫的问诊，刻意隐瞒个人旅行史和人员接触史，致使与其接触的多人存在被传染的严重危险。

按照疫情防控规定，有关部门严密排查，已对与其接触和相关的某某附属医院68名医务工作者和某某花园小区、某某帝景小区、某某4S店等49名人员，全部实行隔离观察。

公安机关认为，张某芳的行为违反了《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国传染病防治法》，涉嫌以危险方法危害公共安全罪。目前，张某芳已被采取相关措施，并隔离收治。

另外，澎湃新闻梳理潍坊市卫健委近期公告发现，截至目前，张某芳已经直接或间接导致四人被确认为新冠病毒感染的肺炎确诊病例。