5000多访马中国团取消 马国旅游业损失逾4亿令吉

（早报讯）马中旅游文化促进商会总会长伍安琪披露，新型冠状病毒疫情对旅游业影响严重，牵连甚广，随着中国1月27日禁止所有旅行团出行，1月28日至3月杪取消的访马中国团达5000多个，大约“蒸发”了4亿3750令吉（1亿4567新元）的旅游收入。

《光华日报》报道，马中旅游文化促进商会今日召开紧急会议，与旗下38个会员单位的代表交代疫情所造成的影响以及商议对策。伍安琪指出，商会有200名会员，都专注大中华市场，即从事中国入境旅游业，包括港澳台。

她说，去年访马中国游客有300万人次，但随着疫情爆发，今年1月28日至2月杪，取消的中国团就达3000团，如加上3月，就多达5000团。

“我们平均一团有25人，访马期间，一人大约消费3500令吉，如计算起来，损失就达4亿3750令吉。”

她说，很多旅游巴士、小旅巴等都为此停休，业者供不起车子，开始收到银行首次发出的还贷提醒，如再不还贷，可能被迫要卖车或被拖车。

因此，她促请政府关注旅游业者面对的困境，尤其财政部，以延长业者六个月的交通工具还贷期限，包括提供短期贷款给业者周转，避免迎来严重的失业潮。

“旅游业的旅巴或小旅巴等交通工具大约有3000辆，我们希望国行可以放宽偿还期，不要这么快拖车。目前，我们的情况是收入突然‘归零’，所以我们要提早应对，不能等至两个月或三个月后才来申诉。”