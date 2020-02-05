中国公安部强调要把维护政治安全放在疫情防控工作首位

中国公安部4日召开应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作第三次全国公安机关视频会，强调为打赢疫情防控阻击战创造安全稳定的政治社会环境。

据澎湃新闻报道，中国公安部要求，要始终把维护政治安全放在首位，严密防范、严厉打击境内外敌对势力的各种捣乱破坏活动，坚决防止公共卫生风险向社会稳定领域传导。

中国公安部还要求，要加大警力投入，提高对定点医疗机构、隔离场所等重点部位的安保等级，指导相关单位严密落实内部安全防范措施，全力维护医疗、隔离秩序。对伤害医务人员、扰乱医疗秩序和恶意传播疫情的，要快速反应、坚决查处，及时曝光典型案例，着力形成有效震慑。要强化社会面巡逻防控，加强对机场、车站、码头、公交、地铁和药店、超市、农贸市场等人员流动场所的安全防范，切实提高见警率、管事率，增强震慑力、控制力。要保持严打高压态势，依法严厉打击制售假劣药品、医疗器械、医用卫生材料等违法犯罪行为，严厉打击非法猎捕、收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物违法犯罪行为，严厉打击打着防控疫情的幌子实施诈骗等违法犯罪行为，并积极配合有关部门坚决打击哄抬物价、囤积居奇、趁火打劫等扰乱社会秩序的违法犯罪行为，坚决取缔非法野生动物贸易市场，努力从源头上控制重大公共卫生风险。要及时依法查处网上造谣滋事行为，与有关部门密切配合，及时公开透明准确发布信息，积极回应群众关切。



