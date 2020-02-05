林郑宣布周六起 从大陆入境香港人士须隔离14天

香港特首林郑月娥今天宣布，周六（8日）凌晨起，所有从中国大陆抵港者须强制隔离检疫14天。

综合港媒报道，林郑月娥今天召开记者会说，特区政府将引用《预防及控制疾病条例》制定附属法例，要求从大陆入境的人士，包括香港、大陆居民和其他旅客，都需要强制接受检疫14天。她说，希望有关措施于周六凌晨生效，以进行相关法律工作，同时让受影响的民众，在未来两天作出所需要的安排。

香港新型冠状病毒肺炎（简称新冠肺炎）疫情持续蔓延，港府早前决定从昨天（4日）凌晨零时起，进一步关闭四个口岸，只保留赤鱲角国际机场、深圳湾口岸和港珠澳大桥香港口岸，尽量减少出入境人流。目前全港14个口岸已封闭10个。

除了宣布上述防疫措施，林郑月娥也称启德邮轮码头和海运大厦邮轮码头服务将会即时暂停。

林郑月娥在记者会上还说，香港近日扩大口岸管制措施后，大陆与香港之间的人流量即明显减少。她说，以2月4日与2月3日的数字比较，除机场以外，香港昨天的总入境人次已大幅下降64%。

至于香港新冠疫情的最新情况，林郑月娥指出，截至今天下午3时，香港已确诊21起个案；而昨天新增的三宗个案，由于目前未能找到病源，令人担忧香港已出现社区传播。她强调，香港未来14天非常关键，当局会观察会否出现社区爆发。

