据中新社报道，武汉市城管、卫生、市场等多部门联合，围绕医院、市场、社区、公共厕所、环卫设施等重点区域，启动了史无前例的大规模城市消毒作业。

记者4日在武汉市武昌区粮道街看到，来自该区的环卫、城管、卫生等部门工作人员，对城市道路、人行道、公共厕所、垃圾桶等展开冲洗消毒作业。在人流量比较集中的老旧社区、集贸市场等重点部位，则进行拉网式清理排查暴露垃圾、卫生死角、乱堆乱放等问题。

同时，还在居民小区、公共场所增设了诸多专门收集废弃口罩的分类收集桶，收集后将其运输至垃圾焚烧厂进行无害化焚烧处理。

武汉市新型肺炎防控指挥部相关负责人介绍，该市卫生和市场管理部门，将每天对全市240余家医疗机构、30余个集中隔离场所、260余家集贸市场开展空气环境、物体表面和室内厕所的全方位消毒杀菌与清洗保洁作业，确保环境干净整洁，尽可能抑制病菌滋生，预计日均消杀面积达170余万平方米。

城管部门则利用雾炮车、洒水车配合人工作业方式，每天对该市240余家医疗机构、400家市场商超、2000余个人流量密集小区周边的公共区域，以及80000余个垃圾容器、220座垃圾收集转运站、14座垃圾处理场、1700余座公共厕所等环卫设施喷洒消毒杀菌药物，对暴露垃圾、污染物等实施清理、清运，消杀面积达500余万平方米。

武汉市疾控中心专家介绍，武汉新型冠状病毒感染的肺炎疫情防治进入关键时期，通过开展城市消毒工作，有利于抑制病菌滋生，控制肺炎疫情传播与蔓延。