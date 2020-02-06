鸿海下周一起渐进式恢复在中国生产

武汉疫情令全球智能手机代工大厂台湾鸿海从农历春假期间至今一直处于混乱状况。一位熟悉情况的消息人士周三表示，鸿海已向中国各省相关机构提出复工申请，下周一(10日)开始将采“渐进式”方式恢复在中国的生产；但距离全面复工从2月10日起至少还需要一至两周时间。

据路透社报道，上述消息人士表示，根据规定，在复工前五天必须向当地政府提出申请及相关具体的防疫措施，鸿海已提出申请。

内部规划所谓渐进式复工，是以当地员工返厂为主，重灾疫区员工一律不准回来。若从非疫区外地返厂的员工将先隔离三天。原则上不建议跨省人员流动。进厂前员工除了戴口罩，量体温外，还需扫描员工手机上的QR code，确定员工的身体情况。

“(2月10日)返厂率如果有三成就要偷笑了，”以往春节后的返厂率大是八成左右。目前各厂区情况都不一样，也只能试点性一点一点复工。

“走到哪发现路被封了，只好先停下来，然后再往前走”，消息人士这样形容返厂员工的无奈。

鸿海为苹果公司和其它品牌生产智能手机，主要生产基地位在广东深圳和河南郑州。鸿海复工的情况将攸关苹果供应链是否会出现干扰。

“距离全面复工至少还需要一至两周，”消息人士说。该人士并称，“获利绝对会减少”影响程度有多大，还在计算中。