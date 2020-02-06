疫情导致对中国短期油气销售几陷停滞

贸易消息人士称，由于新型冠状病毒爆发减缓了经济活动并损及需求，本周对中国的原油和液化天然气(LNG)短期销售几乎陷入停滞，买家考虑采取法律行动以避免必须履行采购协议。

据路透社报道，通常情况下，相关贸易会在春节假期后恢复，但中国已将假日延期以遏制病毒蔓延。

大宗商品供应链因此被打乱，导致发货取消或延迟，库存大量积压，而温和的天气本就令取暖用燃料的需求放缓。

中国是全球最大的原油进口国，根据中国政府的数据，2019年进口原油5.06亿吨或大约1,000万桶/日，创下纪录最高水准。中国最近又成为全球最大LNG进口国。

三位要求匿名的贸易商表示，山东的现货原油交易陷入停滞。山东是独立炼油厂的大本营，独立炼油厂的原油进口量占全国的五分之一。

有新加坡贸易商表示，“(春节前)我们设法卖出一些甚至是4月到货的船货，但本周一切都停摆了。”贸易商表示，卖家不愿提供要卖出的船货，因为担心买家可能对先前的交易宣布遭遇不可抗力。

报道称，当情况超出企业控制能力，使得企业无法履行合约义务时，便能诉诸不可抗力条款。

在LNG市场，一些中国买家表示，正在考虑对进口诉诸不可抗力条款，不过一些生产商表示，他们并没有接到这类告知书。

Energy Transfer执行长Kelcy Warren周三说，对新冠病毒的担忧正妨碍该公司与中国客户达成合约、从美湾地区发运LNG的努力。

Warren说，“我现在不好让我们的员工到中国去，”该公司的北京办公室基本没人。

中国海洋石油总公司(中国海油)的一家LNG供应商表示，他的公司上周收到一份可能遭遇不可抗力告知书。

这名消息人士还说，公司法务部门发现，要让告知书生效，还需要得到当地政府出具的第三方官方文件支持，宣布接收终端处于全面关闭状态。

中国海油未立即回应置评请求。

中石化与中石油的消息人士称，他们并未发出过遭遇不可抗力告知书。