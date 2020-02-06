中国首批新冠病毒疫情防控债券发行

继中国银行间市场交易商协会开通与疫情防控有关的企业融资工具注册发行“绿色通道”后，当地三家公司完成全中国首批新冠病毒疫情防控债券发行登记相关工作，募集资金合计21亿元（人民币，下同，4.17亿新元）。

综合第一财经和路透社报道，这三家公司为珠海华发集团、四川科伦药业和中国南山开发集团。这些资金将直接用于火神山、雷神山医院的建设及相关抗病毒药物的生产研发。

报道称，受疫情影响，首批疫情防控债券发行登记时间要求较为紧迫，而这三家公司的疫情防控债券发行工作正在紧张有序开展。珠海华发已完成10亿元超短期融资券发行登记，债券期限为90天，票面利率为2.50%。其中，募集资金的5亿元将用于补充集团向疫区捐款、减免受疫情影响商户租金等流动性资金需求。

科伦药业则已完成8亿元超短期融资券发行，募集资金中的2亿元用于研发生产相关抗病毒药品，以及采购防护医疗物资支持火神山医院建设等；南山开发已完成3亿元超短期融资券信息披露，募集资金中的2亿元用于支持下属公司承接火神山、雷神山等医院援建工作，以及下属公司保障疫区物流通畅，将于2月6日发行。

为缓解市场机构操作压力，上海清算所在加强与相关机构协作，延长业务受理时间，特事特办，全力保障业务顺畅开展。上清所说，下一步将继续贯彻落实相关决策部署，履行好金融基础设施职责，为打赢疫情防控阻击战提供优质高效的金融基础设施服务。