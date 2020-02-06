国台办：以疫谋独绝不会得逞

中国大陆国台办今天（6日）警告台湾民进党政府立即停止在世卫组织涉台问题上的政治算盘和政治操弄，并说以疫谋独是绝不会得逞的。

据央视新闻报道，国台办负责人就世界卫生组织涉台问题做出回应时，谴责台湾民进党当局和台独分裂势力伺机鼓噪所谓台湾参与世界卫生组织议题，企图利用疫情趁火打劫，拓展所谓台湾的国际空间，国务院台办特就此表明严正立场。

负责人提到，台湾是中国的一部分，一个中国原则是国际社会普遍共识和公认的国际准则，不容挑战和践踏，并说世界卫生组织是仅限主权国家加入的联合国专门机构，根据联合国大会，世界卫生组织有关决议和世卫组织《组织法》，台湾作为中国一部分无权加入，任何有关台湾参与国际组织活动的问题都必须在一个中国原则下解决。

负责人指出，在两岸均坚持体现一个中国原则的“九二共识”基础上，通过两岸协商，大陆在2009年至2016年同意台湾以“中华台北”名义和观察员身份参与世界卫生大会（WHA），然而民进党上台后顽固坚持“台独”主张，拒不承认“九二共识”，不断挑战一个中国原则，令台湾参加WHA的政治基础不复存在，责任完全在民进党当局。

不过，负责人也说，大陆在为台湾获取公共卫生事件信息方面提供帮助，确保信息渠道畅通，在符合一个中国原则下为台湾参与全球卫生事务作出妥善安排，台湾与世卫组织的技术合作不存在障碍，台湾医疗卫生专家可以适当身份参加世卫组织技术性活动，并举例指出，据不完全统计，仅2019年，台湾就有10批11人次专家参加世卫组织举办的技术会议。

负责人接着说到，根据中国大陆政府同世卫组织达成的共识，台湾设立了世卫组织《国际卫生条例》联络点，拥有登录世卫组织事件信息网站的账号，可登录该网站并及时获取世卫组织发布的全球突发公共卫生事件信息。负责人也说，新型病毒疫情发生后，大陆多次及时向台湾通报疫情防控最新信息，专门安排台湾防疫专家于2020年1月赴武汉现场考察。

负责人批评民进党当局无视大陆方面的善意与诚意，卑劣地炒作所谓国际防疫缺口等言论，其谎言在上述事实面前不攻自破，暴露其欺骗舆论、愚弄民心、打悲情牌和借机谋求政治私利的险恶用心，并说大陆会继续为台湾作为中国的一部分获取有关疫情防控信息做出安排，但绝不允许借机搞台独。