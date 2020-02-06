重庆商务委称大理答应还口罩

中国云南大理市官方本月初发布通告书，宣布应急征用一批由重庆市政府指定企业采购、用于该市新冠病毒疫情防控的口罩，并说口罩已经发放无法追回。不过，重庆方面今天（6日）声称，大理已经答应还口罩。

据中国每日经济新闻说，重庆商务委宣传教育处相关工作人员证实，此批物资是重庆方面采购，并说大理目前已经答应把口罩还回来。

据了解，面对医疗防护物资紧缺的严峻形势，重庆市正加大中国国内医疗防护物资采购供应的同时，鼓励全市外贸企业对接境外生产商、经销商，开启全球采购模式，积极扩大各类防疫物资进口。当地多部门正积极拓展防疫物资供应渠道，重庆商务委正是其中之一。

对于此批物资的采购来源，是否有部分是湖北黄石托重庆采购，以及具体返还细节，该工作人员说，医疗物资采购主要由重庆经信委牵头，多个部门都在同步采购，大理这批口罩的具体细节不清楚。

另一方面，新华社今天就大理应急征用重庆口罩一事发表评论，谴责大理“欠理”。

评论提到，各地疫情当前轻重不一，物资调配必须分清轻重缓急，对疫情较重的地区来说，医疗物资就是战略物资，要按战时状态流通，确保各地的救援物资能够畅通无阻地抵达，任何地方都无权随便截留。

评论说到，大理如果明确知道这批物资是疫情防控重点地区的救援物资，就应该争分夺秒地放行，遑论以各种理由扣压征用。

评论也呼吁各地各部门必须要有大局意识，要多开绿灯而不是私设红灯，并说对大理相关部门这种违背常理、公理、道理的做法，必须给予当头棒喝。