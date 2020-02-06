张文宏吁再闷两周把病毒闷死：在家不是隔离是战斗

上海医疗救治组专家、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏今天（6日）说，如果只是医护人员在奋斗，这场战是打不赢的，现在开始每个人都是“战士”，“你在家里不是隔离，是在战斗。“

据澎湃新闻报道，上海今天上午又有10例新冠病毒感染的患者痊愈出院，目前共有25例确诊病例出院。

张文宏说，从目前来看，出院病人基本为轻症患者，平均住院天数为7-8天，“目前上海共有254名确诊病例，已经有9.8%的患者宣告治愈出院，目前254例确诊病人中，八例病情危重，八例重症，这意味着危重症比例仅仅只有6%，剩下的患者均为轻症患者。”

张文宏指出，目前仍要保持警惕，“现在输入性病例目前整体控制得不错，确诊病例数在全国范围来看并不算太高，但也面临节后返沪人群不断增多，但大家不要恐惧，在我入驻这里（上海市公共卫生临床中心）以来的10多天以来，我们就已经看到了25例病人治愈出院了。目前来看，这个疾病是可控、可治的。”

至于当前最困难的地方在哪里，张文宏表示，随着春节后返程潮的到来，上海仍然会采取严密的管控的措施，但这需要大家的配合，如果只是医护人员在奋斗，这场战是打不赢的，整个疫情在上海仍然将会维持一段时间。

张文宏还说，“现在开始每个人都是‘战士’，你在家里不是隔离，是在战斗啊！你觉得很闷吗？病毒也要被你‘闷死’了，‘闷’两个礼拜。”“如果全社会都动员起来，‘闷’住病毒，就是为社会做贡献。”