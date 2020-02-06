云南通报批评征用防控物资事件 大理官方致歉

中国云南省应对新冠病毒疫情工作领导小组指挥部今天（6日）对大理市政府及大理市卫生健康局征用疫情防控物资予以通报批评。大理市官方也对这起事件致歉。

综合新华社和人民日报报道，通报指出，大理市卫生健康局对发往重庆市的口罩实施“紧急征用”，严重影响兄弟省市防控疫情的工作和与兄弟省市人民的感情，现决定对大理市政府、大理市卫生健康局进行通报批评，责令立即返还被征用的物资。

通报也要求，云南全省各地各部门要以此为戒，深刻汲取教训，讲政治、顾大局，决不允许类似事件再次发生，若有发生，将严肃追责问责。

大理市应对疫情工作指挥部则发表声明，对于前期暂扣口罩一事，向社会各方表示道歉，并对造成的影响进行深深的反思与检讨，对相关人员将进行严肃处理，恳请各方给予谅解。

指挥部解释，大理市1月25日确诊第一例新型冠状病毒感染肺炎的患者，但时值春节，大理市又地处滇西交通枢纽，大量往来人员滞留，疫情防控形势极其严峻。

加之，大理市没有疫情防控物资生产企业，采购的物资一时无法到位，疫情防控物资极度紧缺，已无法满足应对疫情防控的基本需求，一线防控人员防护工作存在极大隐患，特别是疑似病例增加，工作人员防护措施单一，许多工作区域连基本的物资保证都没有。

指挥部说，为解燃眉之急，大理市在货物检查中对随车手续不全的口罩进行了暂扣，对全部暂扣的598箱口罩进行有偿应急征用，并将暂扣的口罩分配到辖区内各医疗机构、乡镇、街道、社区、公安、交警、交通、小区保安等疫情防控工作人员。

指挥部也说，为妥善处理好被征用口罩的善后工作，大理市成立了工作专班，主动与被征用主体进行沟通，对暂扣还未使用的口罩，能退回的将全部退回被征用主体；对已经使用不能退回的，通过沟通达成有偿征收协议的及时给予补偿；对已经使用，不能退回的，被征收主体又需要口罩的，大理市官方将尽快补齐后退回。