美司法部长：若中国主导5G技术 全球受威胁

（早报讯）美国司法部长威廉·巴尔指出，中国在第五代通信系统（5G)中的主导地位是对所有国家的重要威胁，他主张美国与盟友考虑投资芬兰的诺基亚及瑞典的爱立信，以抗衡中国华为公司在5G通讯技术领域的优势。

“如果工业互联网变得依赖于中国技术，中国将有能力切断一些国家其消费者和产业所依赖的技术和设备，”巴尔（William Barr）周四在华盛顿由战略与国际研究中心主办的会议上说，“对中国而言，成功是一场零和游戏。”

彭博社报道，巴尔表达了一种紧迫感。他认为，美国政府应考虑与芬兰诺基亚或瑞典爱立信这样的企业结盟加快开发替代方案，以摆脱对华为以及更广泛中国技术的依赖。他说，“立即”做出决定是“当务之急”。

这位司法部长承认，中国在5G技术开发方面远远领先于美国，这与之前从3G升级到4G不同。巴尔称，“我们必须有一个能替代华为并且准备就绪的方案”。

他说，美国与诺基亚及爱立信的合作，可以通过美国直接投资，或是透过美国与盟友的民间财团取得股权。

路透社报道，两家公司的总市值约为500亿美元（692.65亿新元），目前尚不清楚美国政府可能会利用哪些来源的资金来收购这两家公司的股份，或者是否获得外国监管机构的批准。

爱立信拒绝置评，而诺基亚没有立即置评。巴尔发表言论后，这两家公司的股票在欧洲市场的交易价格小幅上涨。