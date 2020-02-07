浙江中小学将全面实行线上教学至疫情解除

浙江省教育厅6日发布《浙江延迟开学期间中小学全面实施线上教育教学指导意见》（简称《指导意见》）。《指导意见》提出，将在全省各中小学校全面组织实施线上教育教学活动，做到“离校不离教、停课不停学”。

据新京报报道，《指导意见》要求，各中小学校的线上教育教学活动时间从当地教育部门原公布的开学时间开始，至疫情解除、学生可正常回校上课时结束。各地各校在原计划的正式开学之前，不得开展线上教学。

各校要列出具体到各班级的线上教学活动的周课程表，及时推送电子教材、网络课程资源、预习和作业手册、居家综合活动要求、居家线上学习操作手册等，明确学科任课教师、课堂组织、作业批改、在线答疑及个别辅导等安排，并通知到每一名学生和家长。

此外，线上教学要以班级为单位组织授课和双向互动，以录播课为主，采取“录播+线上答疑”的形式。有条件的学校可以采用直播+线上答疑的形式。课后辅导可以采用点播或线上答疑形式。

关于线上教学进度及线上教学的作息时间，《指导意见》指出，各校线上教学进度要比线下班级授课进度适当放慢。每节课教授时间小学宜20分钟左右，中学宜30分钟左右，每节课要留出一定的预习和练习时间。课间休息时间一般为15分钟。每天集中授课总时长小学低段、小学中高段、初中、高中宜分别不超过1小时、2小时、4小时、5小时。

浙江省教育厅强调，线上教学期间，要严格按教学进度开展线上教学，不得超纲、超进度、超负荷教学，不得额外增加学生和家长负担。同时，不得发送与教育教学无关的内容，不允许第三方合作机构利用线上教学服务机会向学生做商业广告宣传或误导参加校外培训等活动。各地正常开学后，对重点疫区不能按时返校的随迁子女等要及时开展个别化的线上教育教学辅导。