日本首次透露新冠病毒感染者治疗详情

（早报讯）日本国立国际医疗研究中心公布三例新型冠状病毒感染者的治疗详情，称其中一人使用了爱之病治疗药后，症状呈改善倾向。这也是日本国内首次透露治疗患者的详情。

共同社报道，根据研究中心6日在日本感染症学会官网上公布的信息，这三例分别是近期曾到过中国武汉市的中国人、以及40多岁和50多岁的日本男子。

该中国患者住在湖南省，1月19日在湖北省武汉市的宾馆住了一晚，20日抵达日本，23日开始咽喉痛及出现发烧等症状，后又出现咳嗽、咳痰、头疼等新症状。

该中国患者期间两次去医院检查未确认感染，后体温高达38℃，1月30日做了胸部电脑断层扫描（CT Scan），发现两侧下部有毛玻璃影及浸润影，在新型冠状病毒检测中结果呈阳性。由于呼吸困难，还做了吸氧。

1月30日起住院并开始服用日本境外也在试用的爱之病治疗药洛匹那韦/利托那韦(Lopinavir/Ritonavir)，2月3日体温降到了37℃左右，倦怠感出现减轻倾向，也不需要吸氧了。

其余两名日本男性近期都去过武汉，在武汉期间均未去过华南海鲜市场，未接触过发热患者，未在武汉医院诊治过。虽都有发烧等症状，但呼吸状态未出现恶化，因此住院接受了医学观察。

日本国立国际医疗研究中心负责人大曲贵夫说，症状的改善是否与爱之病治疗药物有关尚未清楚，还待进一步研究。