武汉医院证实“吹哨人”李文亮凌晨死亡

武汉市中心医院今天（7日）证实，曾因公布新冠疫情信息而被训诫的中国武汉市中心医院眼科医生李文亮，凌晨2时58分因新冠肺炎抢救无效病逝，终年34岁。

综合《新京报》、界面新闻等早前报道，李文亮昨晚9时30分抢救无效去世。世界卫生组织（WHO）曾通过官方推特对李文亮去世表示哀悼，并感谢他在此次疫情中所做的工作，不过这则推文后来被撤下。

在这之后，武汉市中心医院凌晨12时38分在微博上说，李文亮病危，正在全力抢救中。院方过后在凌晨3时48分公布，​​​李文亮经全力抢救无效去世，对此深表痛惜和哀悼。他留下妻子和5岁的孩子。

李文亮因最早在去年12月30日向外界发出防护预警，而被称为疫情“吹哨人”。

新冠疫情去年12月31日披露隔天，武汉警方处罚了八名发布“华南水果海鲜市场确诊SARS”信息的“造谣者”。上个月底，中国最高人民法院为这八人正名，李文亮是其中一人。

1月12日，李文亮因发烧、咳嗽在武汉中心医院呼吸与重症医学科监护室接受隔离治疗。2月1日，李文亮确诊新型冠状病毒肺炎。他当时发微博称，“今天核酸检测结果阳性，尘埃落定，终于确诊了”。

李文亮后来受访时说，自己并无生命危险，大约半个月后能恢复大部分肺功能。谈及未来的计划，他说：“疫情还在扩散，不想当逃兵。恢复以后还是要上一线。”