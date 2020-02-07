网民缅怀李文亮 也呼吁为他讨回公道

曾因公布新冠疫情信息而被训诫的中国武汉市中心医院医生李文亮今天（7日）凌晨病逝后，许多网民以不同方式缅怀李文亮，也不少网民要求为李文亮讨回公道。

不少微博博主使用标记字句“李文亮医生去世”。《经济观察报》呼吁为武汉“造谣者”正名，并说李文亮最早的新型冠状病毒肺炎示警者之一，却因此被警方训诫，签下一纸留有手印的训诫书，并在公共媒体中被污为“造谣者”，“李文亮医生以这样的方式告诉我们也告诉这个社会，一旦失去正常表达的可能，我们将面对怎样的未来。即使在民众心目中，李文亮医生是那个勇敢地说真话的英雄，我们仍然不愿意看到，与病魔苦斗了这些天的医生背负着“造谣者”的声名离开这个世界，我们所有人都欠他的。武汉应该毫无保留地公开所有八名‘造谣者’的信息，公开有关‘谣言’的所有信息，公开为他们正名，恢复名誉，并且追责那些动用公权力打压‘造谣者’的人。”

新浪微博福州校园活动专用微博账号“福州校园”则打上“世卫组织缅怀李文亮”标记字句，并就过世日期要世卫记住，李文亮是2月6日过世，而不是2月7日。中国媒体昨晚发布李文亮死讯报道，但武汉市中心医院凌晨12时38分在微博上说，李文亮病危，正在全力抢救中。院方过后在凌晨3时48分公布，​​​李文亮经全力抢救无效去世。“福州校园”也上传图片，内容含李文亮生前接受《财新》专访时说的字句，即“一个健康的社会不该只有一种声音”。

知名作家龙应台在面簿上写到，悲愤若是深沉的社会醒觉，转化成巨大的改变的力量，李文亮的死重如泰山。

博主“威力无穷的威叔”则上传照片，显示北京民众在雪地里写上“送别李文亮！”，被不少网民转发。显示值得注意的是，一位市民看着这些文字后，并在“亮”字右边平直躺下，弄出一个感叹号。

有网民留言说到，““雪化了还有这条广播，广播删了还有我们的记忆””“有人用雪掩盖，有人用雪呐喊！”“不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡”“等到冰雪消融之际，会像往常一样被遗忘吗”“送别他最好的方式是替他吹响这哨声”“凌晨光在雪地里爬行出一个问号”，除了追思李文亮之外，以及也似乎表达他生前曾被训诫的质疑与不满。

另有网民更将矛头指向武汉市和湖北省政府，“武汉市大大小小的领导都有问题，都应该负法律责任”、“湖北政府欠李医生一个道歉、欠全国人民一个道歉”。

《人民日报》海外版旗下账号“侠客岛”也在微博上写到“他们欠你一个道歉，我们欠你一句谢谢。李文亮医生，一路走好！”。尽管没有提到“他们”是谁，这则贴文仍获得许多网民的赞赏，留言称赞侠客岛“直接发声”“有良知”。另有网民质疑，道个歉是否足够，似乎针对李文亮曾被训诫的问题。

中国《环球时报》也发表社评，除了向李文亮致以敬意之外，也说李文亮早前发出的警报没有立即受到重视，反而被训诫，为社会开展反思提供有触动的样本。

中国官方方面，中国国家卫生委员会、武汉市政府、武汉市卫生委员会等机构也纷纷发文，对李文亮的病逝表示深痛哀悼。