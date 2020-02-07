丽星邮轮逾1700名旅客被困海上超过16小时

丽星邮轮宝瓶星号邮轮因台湾最新新冠病毒防疫措施而无法返台，再加上日本两次拒绝该邮轮靠港，导致1738名游客被困在日本外海长达16小时。

据ETToday新闻云今天（7日）报道，原定2月7日返回台湾基隆港的丽星邮轮宝瓶星号邮轮，因台湾中央流行指挥中心早前宣布禁止国际游轮靠泊台湾港口，使该航次回不了台湾。基隆港务公司也证实，宝瓶星号原先规划先在日本那霸港口先放外籍旅客下船，但被日本方面两次拒绝靠港。

根据FindShip应用的数据，该邮轮已在日本外海转圈圈长达16小时，遭滞留海上的台湾民众，纷纷在甲板上高喊：“目前在那霸海上徘徊，请台湾有关单位重视船上1700多位旅客的权益，我们要回家。”

其中一名被困的游客说，船上目前状况还好，“只是一些小朋友没奶粉、尿布，还有老人家慢性病的药也没了”，如果再继续下去也不是办法，希望能早点下船。

据悉，船上一名患糖尿病的年长者胰岛素已耗尽，还有一名患有退化性关节炎的老妇人，每日需服用的药物也快吃完了，让她们感到很焦急。

几经沟通，台湾中央流行指挥中心同意让该邮轮进港，预计明天（8日）中午返回基隆港。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中说，如果是台湾民众会尽量让他们入境，但需要居家隔离检疫14天，疫情中心执行官周志浩则说有关安排仍在研议。

根据先前中央流行疫情指挥中心宣布的防疫措施，将派人登船针对台籍乘客做发烧筛检，若全数筛检过关，就可下船；若不幸有人确诊感染，会尽速将确诊个案送医隔离治疗，其余者则“留船隔离”。

不过，由于该邮轮上仍有其他外籍旅客在，目前消息指出，台湾仍会禁止他们下船，后续要看船方如何安排他们在其他港口靠港下船，换言之，外籍旅客恐成人球。

丽星游轮透露，船上旅客1738人，台籍1709名，另有18名菲律宾籍、三名马来西亚籍、三名越南籍，韩国、印尼、缅甸、新加坡籍则各有一名，另还有一名中国大陆配偶，经确认出航前两周未有任何境外旅游史。