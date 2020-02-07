广州全市小区实施封闭管理

广州市7日发布防疫通告，全市小区(村)实施封闭管理，村居室内文化娱乐场所一律关闭，所有抵穗人员必须当天报告。

据中新网报道，广州市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作指挥部中午发布关于进一步加强社区和农村疫情防控工作的第三号通告，要求所有居住小区(村)实施封闭管理，限制非本小区(村)业主、住户或使用人及车辆进入物业管理区域；小区各出入口设置防控卡点， 居住人员须凭证出入，并进行体温监测；快递公司、外卖等所配送的物品应送至指定区域集中存放管理，由客户自行领取。

通告还要求，抵穗人员必须当天报告。外地人员及本市居民抵穗当天及时通过“穗康”微信小程序申报或向所在单位及居(村)委报告；现仍滞留重点疫区的人员，在广东省重大突发公共卫生事件一级响应解除前不得返穗。对隐瞒旅居疫区情况或提前返穗者将追究责任。

此外，重点疫区抵穗人员必须接受严格居家或集中隔离健康管理，一律不得外出。隔离期间须每天上传报送本人体温监测情况；隔离人员的生活垃圾须在屋内密闭袋装，指定时间放置居所门外，由社区先行消毒再集中投放；街(镇)、居(村)委负责对居家隔离人员进行健康管理和关爱服务。

通告指出，企事业单位、出租屋业主或者其他房屋出租人必须落实防控责任。企事业单位、出租屋业主对相关人员管理负主体责任，出租屋管理人员负直接责任。对不履行报告责任、不配合防疫工作者将追究责任。

