大连市民穿充气玩偶服当防护服 医生：没有防护作用

中国辽宁大连市一名女子把充气玩偶服当防护服穿的视频在网上走红，有网友甚至称其为防护妙招，但有医生说，充气玩偶服不仅起不到防护作用，还可能把细菌带回家。

中国自媒体“风声视频”在微博发布的视频显示，大连一名中年女子在本月5日出行时，身穿圣诞树的充气玩偶服，途中还在小区中锻炼身体。其女儿在视频中说，母亲是因为看到之前在网上很火的恐龙充气服，觉得很适合现在当防护服用，便让女儿给夫妻两人各买一套。她也透露，母亲在玩偶服内也不忘戴口罩。

据新京报报道，有网友在视频下留言，称“的确是个防护的手段”“我也试试”。另有网友质疑此种方式的可行性和防护性：“真的和防护服一样吗？”“穿成这样出门，看不清楚路，很危险”。

北京急救中心医生刘扬受访时说，此种防护方式并不可取。刘扬说，防护服是需要和病人近距离接触的医护人员所采用的防护方式，且使用特殊材料，可以阻隔细菌病毒。像充气玩偶服这样非专业“防护服”，虽然看起来可以起到与外界隔绝的作用，但衣服上的空隙还是有可能让人接触病毒，起不到绝对的防护作用。此外，市民穿充气玩偶服回家，如果不是每天消毒清理，还是会把附着在玩偶服上的细菌带回家。（视频来自风声视频）