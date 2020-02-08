武汉人社局为李文亮作工伤认定决定

武汉市人社局透露，武汉市中心医院李文亮医生因感染新冠肺炎抢救无效去世后，武汉市人社局按疫情防控期间工作规定认定李文亮为工伤。

李文亮被称为中国2019新型冠状病毒疫情的吹哨人，去年12月30日在微信的同学群中，发布了“华南水果海鲜市场确诊了7例SARS，在我们医院急诊科隔离”的信息。他先是被医院监察科约谈，接着今年1月3日被警方传唤、训诫，签了一份对他“违法问题”警示的训诫书，成为官媒报道的八名疫情“造谣者”之一。1月30日，李文亮确诊患上新冠肺炎，前天因病逝世。

据新华网报道，武汉市人社局7日发布通报称，经武汉市中心医院申请，认定李文亮作为医护人员在抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情工作中不幸感染并经抢救无效去世，属于《工伤保险条例》第十四条第（一）项规定的“在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的”情形，认定为工伤。

据核算，李文亮工伤保险待遇如下：一次性工亡补助金78万5020元（人民币，下同，15万5800新元）、丧葬补助金3万6834元。武汉市中心医院在李文亮生前已依法为其参加并缴纳了工伤保险，上述工伤保险待遇由工伤保险基金支付。如其供养亲属符合条件，还将依法核定并支付供养亲属抚恤金。