中国工程院签收马云2000万捐赠

中国电信巨头阿里巴巴表示，中国工程院和马云公益基金会已于2月7日签署《新型冠状病毒肺炎预防及治疗药物研发基金捐赠框架协议》，中国工程院接受马云2000万元人民币（400万新元）捐赠，用于资助新型冠状病毒肺炎预防及治疗药物研发。

据澎湃新闻报道，这笔经费将用于组织王辰、钟南山、李松、丁健和张伯礼五位院士团队立项五个相关科研攻关项目。项目研究兼顾中西药两个领域，既有新药的研发和临床应用验证、老药新用的探索，也有药品产业化的推进，研究期限最短3个月，最长不超过一年。

马云公益基金会是马云个人发起并捐赠成立的非营利性公益组织，自2014年底成立起重点关注教育发展、企业家精神、女性领导力、环保与医疗健康四个领域。

1月29日，马云公益基金会宣布，捐赠1亿元人民币用于支持冠状病毒的疫苗研发。其中，捐赠中国科学院和中国工程院各2000万元，用于其所属专业研究机构当前病毒疫苗专项研发，其余资金将用于支持国内外各顶尖科研机构和科研人员合作展开对新型冠状病毒的预防治疗工作。

同时，阿里巴巴集团也再度宣布，将为公共科研机构免费开放本次病毒疫苗和新药研发所需的一切AI算力，希望能呼吁并支持所有的科研人员和研究机构通力合作，集合人力物力资源，给国人以信心，更给人类战胜疾病的信心。