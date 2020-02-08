北京出现核酸检测“三阴”感染者

北京昨天（7日）出现一名病例三次咽拭子检测均为阴性、通过下呼吸道样本才确诊为新冠肺炎的患者，有专家称，目前类似病例只是个例，无需恐慌，应从该个例引起对出院患者管理的思考与重视。

据《新京报》报道，昨天下午网上流传的消息称，一位武汉到北京的发热肺炎患者2月5日在中日医院呼吸四部确诊为新型冠状病毒感染肺炎，正等待转往定点医院。此患者入院前三次咽拭子新冠病毒核酸检测均为阴性，甲流核酸检测阳性，因此于1月30日以“重症甲流”收入院。入院后插管上呼吸机，通过肺泡灌洗检测才发现新冠病毒核酸阳性。

北京一位三甲医院呼吸科医生说，常规对疑似患者进行两次咽拭子核酸检测，如果出现一次阳性则确诊，如出现两次阴性，则基本可排除感染。三次咽拭子新冠病毒核酸检测均为阴性，说明病毒隐匿性很强。

北京世纪坛医院呼吸内科主任医师丁新民解释说，“病变发生在肺部，即下呼吸道，有时上呼吸道咽喉部找不到病原。”也因此，会出现该病例通过肺泡灌洗检测才确诊阳性的情况，而现在很难做到对每一例疑似患者都进行下呼吸道标本采样，这也给确诊带来一定挑战。

不过他也表示，目前类似的病例只是个例，普通民众无需恐慌，在疫情期间，个人防护不可松懈。此外，对出院病人如何判断和管理，应引起更多重视。