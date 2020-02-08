武汉雷神山医院今启用 将收治首批患者

首批医疗队员已经进驻武汉雷神山医院，医院今天（8日）将收治首批患者。该院将开设32个病区、1500张床位，全力救治已确诊的新型冠状病毒患者。

据央视新闻报道，武汉雷神山医院位于江夏区强军路，救治对象为各医院发热门诊和住院确诊的新型冠状病毒患者，医院充分借鉴非典时期“小汤山医院”的经验，只设住院不设门诊。全院共设床位1500张，分别为两个重症医学科病区、三个亚重症病区及27普通病区，除重症病区外，病房均为两人间。设有一间手术室，用于住院期间需要手术治疗的新冠肺炎患者。医院还设置有心电诊断科、超声影像科、放射影像科及医学检验科等医技科室，能够满足新冠肺炎患者的辅助诊断要求。医院配备CT、床边超声、全自动生化分析仪、艾克膜、床边血气分析仪、有创无创呼吸机等必需的设施设备，并实现CT和心电的远程诊断传输。

医院将医务人员的自身防护和防范交叉感染放在重中之重的位置。医院实现首诊负责制、一二三线值班及总值班制，提高治愈率，降低病死率，确保医疗质量和安全。为顺利推进工作，医院在筹建初期特别邀请北京小汤山医院原院长张雁灵教授，就感染和救治要点、医院文化和人文关怀等，为医院医护骨干进行了专题培训。