美英各有一种新冠疫苗有望投入临床试验

（早报讯）美国和英国机构7日分别宣布，双方各有一种针对新型冠状病毒的疫苗研发进展顺利，不久有望进入临床试验阶段。

新华社报道，美国国家卫生研究院下属国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇7日说，美国国家卫生研究院与生物技术公司莫德纳共同开发的新冠疫苗有望在两个半月内进入一期临床试验阶段。

福奇在美国卫生部举行的发布会上说，研究人员从中国同行公布的病毒基因序列中获得数据，成功将基因注入莫德纳公司的信使核糖核酸（mRNA）平台中，使其开始指导蛋白质合成，这标志着疫苗开发的第一步已取得成功。下一步，研究人员将把这些蛋白质注入小鼠体内诱发免疫原性。如果一切顺利，两个半月内将可进入一期临床试验阶段。

牛津大学7日宣布，该校下属的詹纳研究所团队正准备为一种可对抗新型冠状病毒的候选疫苗开展临床试验。

据该校介绍，这一候选疫苗的“种子储备”正在牛津大学的临床生物制造设施内生产，接下来它们会转交给意大利一家生产商，计划先期生产1000剂这种疫苗用于临床试验。

此前，詹纳研究所研发的中东呼吸综合征（MERS）疫苗已在首期临床试验中展现不错效果，使用一剂就能引发人体针对MERS病毒较强的免疫反应。研究人员表示，他们正使用与开发MERS疫苗相同的技术途径来开发针对新冠病毒的疫苗，这样能减少新疫苗的临床试验准备时间。