王贺胜空降省委常委 湖北官场人事调整或拉开序幕

新型冠状病毒疫情延烧之际，风暴中心湖北省首现省部级人事变动。中国国家卫生健康委员会副主任王贺胜空降出任湖北省委常委，料将接掌疫情指挥。

《湖北日报》今天报道了王贺胜的任命消息。科班出身并有多年医疗卫生工作经验的王贺胜，此前已作为中央指导组成员在武汉督战多日。他此时临危受命，相信肩负着为当地疫情和舆情灭火的重任，并可能接替因这次防疫不力被问责的湖北高官。

公开资料显示，今年59岁的王贺胜是河北清苑人，曾在天津教育和卫生系统工作逾30年。1984年，王贺胜从天津医学院（现为天津医科大学）公共卫生专业毕业后留校任职，先后担任学院共青团委书记和中共党委副书记。

期间他也在职完成在南开大学政治学系思想政治教育专业、中央党校在职研究生班法学理论专业的学习，并晋升教授职称。

2002年。王贺胜调任天津市教育委员会副主任，三年后担任天津美术学院党委书记。他在2008年重回归卫生系统，历任天津市卫生局党委书记，局长和天津市卫生和计划生育委员会主任。

2014年底以后，王贺胜仕途加速发展。当年12月，他调任天津市委宣传部担任常务副部长，隔年升任部长和市委常委。2016年8月，他进京担任国家卫计委副主任。两年后卫计委改制为卫健委，王贺胜在四名副主任中排名第一，分管医药卫生体制改革、医政医管、基层卫生健康和宣传等工作。

综合卫健委网站和《湖北日报》等媒体报道，王贺胜1月23日就奔赴武汉指导相关工作。他曾在武汉红十字会医院部署救治工作，并相继到访广东、浙江和天津支援湖北医疗队驻地，看望医务工作者。联勤保障部队首批防疫物资运抵汉口火车站时，王贺胜也在现场与军方交接，确保物资尽快运往各大定点救治医院。

新冠病毒疫情暴发至今，湖北省官方的应急和治理能力备受诟病，网上有呼声要求中央“派外省领导支援湖北”。饱受舆论抨击的湖北省红十字会本周已率先“地震”，多名党组成员分别被免职、警告或记过。

中国微信公号陶然笔记今天也发表文章，指曾经担任湖北省委副书记、武汉市委书记的现任中央政法委秘书长陈一新，将任中央指导组副组长，“进一步充实前方的组织力量”，但该消息尚未获得官方证实。