张建宗：谣言如病毒 需全力抗击

香港政务司司长张建宗表示，因应新型冠状病毒感染疫情，特区政府以更严厉和果断的措施应对，进一步压缩香港和大陆的跨境人流，新措施实施后首天，取得良好成效，从大陆入境的人数大幅下跌。

据香港电台网站报道，张建宗在网志表示，近日有谣言指香港食米和日用品等物资短缺，他重申防控措施不影响大陆与香港的货运，因跨境货车司机可获豁免强制检疫。政府已与主要食品供应商沟通，食品目前供应正常，没有来货不足问题，主要食品类别包括食米、面食等有足够存货，市民毋须担心。他又说抗疫期间，市民从多个渠道收到不同的资讯，有的是恶意散播的谣言，唯恐天下不乱，危言耸听，容易酿成公众混乱和社会恐慌。他认为谣言跟病毒一样，要全力抗击，呼吁市民切勿轻信谣言，不要中圈套。

张建宗说，疫情的威胁是雪上加霜，进一步打击经济及整个社会，经营环境短期内难见好转，部分行业业务低迷，未来可能出现结业潮，失业率会上升。特区政府会密切注视疫情对各行业的影响，提供适切协助，政府亦正检视早前因应社会事件推出的多轮纾缓措施，有需要时会延长有效期，或加大力度，呼吁商铺业主本着同舟共济的精神，向租户提供协助。

他又说，多年来，香港建立了高效率的医疗系统，水平及质素享誉国际，全赖医护人员的努力，在此困难时期，更必须同舟共济，上下一心。张建宗强调政府重视每一位医护人员，全力支援需要，包括尽力在全球采购防护物资，优先供医护人员使用。