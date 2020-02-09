上海官员引述专家说新冠病毒可通过气溶胶传播

中国上海官员昨天（8日）引述卫生防疫专家说，新冠病毒可以通过早前被视为谣言的气溶胶传播方式进行传播。

据中国澎湃新闻报道，上海市民政局副局长曾群当天在一个新闻发布会上说，卫生防疫专家强调，目前可以确定的新型冠状病毒感染的肺炎传播途径主要为直接传播、气溶胶传播和接触传播。

曾群介绍，气溶胶传播指的是飞沫在空气中混合，形成气溶胶，人类吸入时受到感染。

另据《科技日报》报道，气溶胶传播之前被微信辟谣助手定义为谣言。中国国家卫健委在本月4日发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》说，经呼吸道飞沫和接触传播是主要的传播途径，气溶胶和消化道等传染途径尚待明确。

中科院地球环境研究所研究员、中科院气溶胶化学与物理实验室主任、国际气溶胶学会秘书长曹军骥在接受《中国科学报》的访问认为，如果新冠病毒可能存在气溶胶传播方式，当前的防疫战略须宁信其有，采取有针对性的防控措施减少新病毒的快速传播，而不是等到数月以后的正式研究结论而认识到这个问题的严重性，进而导致抗疫黄金时机的丧失。

贵州省人民医院应急办公室科长李杨在接受《科技日报》采访时则认为，气溶胶传播并不意味着空气中病毒弥漫，不要误解。

李杨解释，气溶胶多是患者在咳嗽和打喷嚏时产生，一般常见于医护人员为患者吸痰、插管等治疗中，这种情况下，医护人员要穿防护服、戴口罩和护目镜，切实做好防护。中国普通市民很少会接触到，不用太紧张，只要戴好口罩即可。