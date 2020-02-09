财政司长：新冠病毒对香港经济影响度很有可能大过沙斯时期

香港财政司司长陈茂波今天（9日）说，新冠病毒疫情对香港经济实质影响程度将取决于疫情的事态发展，但他相信前景不会乐观，新冠影响程度很有可能大过2003年沙斯对经济的影响。

陈茂波在网志上写到，香港在疫情蔓延前，已面对颇为严峻的经济环境，新一份财政预算案再过两个多星期就要发表，疫情迅速变化对预算案的编制工作带来更大挑战，他正在评估疫情对本港经济的最新影响。

陈茂波说到，中国大陆旅客目前占整体访港旅客人数的78%，比率远高于2002年的41%，香港旅游业则占当地总服务输出的32%，高于沙斯时期的21%。

他也将香港零售和饮食业形容为“重灾区”，并说去年第四季零售销货量急跌24%，是有纪录以来最大的季度跌幅，而饮食店上季的总收益跌14%，去年全年计跌约6%，是自2003年以来首次出现年度跌幅。

陈茂波预测，香港就业市场面对的压力将增大，最新的失业率数字将在月中公布，从市面情况来看，很有可能高于去年第四季的3.3%。

他还写到，本次疫情迅速向全中国蔓延，对于正在转型中的大陆经济，所造成的影响也会比沙斯时期还要大，倘若中国经济增长的动力放慢，全球的经济增长也会受到影响。

不过，至于金融市场方面，陈茂波说，债券、货币、外汇和衍生工具市场过去两星期未见异动，股票市场纵有波动，仍平稳有序运作，反映香港及国际投资者对香港市场保持信心，香港方面会继续紧密监察市况变化。